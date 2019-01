ANA e governo avaliam qualidade da água do Rio Paraopeba

O presidente Jair Bolsonaro informou há pouco, por meio do Twitter, que o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Canuto, se reunirá com a diretoria da Agência Nacional de Águas (ANA). Segundo o post, a reunião deve tratar de temas como a qualidade da água do Rio Paraopeba, previsões para o avanço dos rejeitos, estabilidade da Barragem VI e relatório de Segurança de Barragens 2017.

De acordo com ANA, uma reunião preparatória entre técnicos da agência reguladora já acontece neste momento. A previsão é que diretores da agência reguladora e o ministro se reúnam em instantes.

Edição: Valéria Aguiar