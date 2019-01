Aneel manda equipe para acompanhar hidrelétrica no Rio Paraopeba

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou hoje (25) que uma equipe da agência chegará amanhã (26) para acompanhar a situação os rejeitos da barragem da Vale, rompida no início da tarde em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A agência está monitorando a situação da Usina Hidrelétrica (UHE) de Retiro Baixo, localizada no Rio Paraopeba, que foi atingido pelos rejeitos da barragem.

"Aneel está em contato permanente com a concessionária da UHE Retiro Baixo, usina localizada no Rio Paraopeba (MG) e que deverá reter rejeitos oriundos do acidente com a barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho", disse a agência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o rejeito que vazou da Mina Feijão atingiu o Rio Paraopeba às 15h50.

Os bombeiros estimam que cerca de 200 pessoas estão desaparecidas. Situada em Brumadinho (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, a Mina Feijão pertencente à Vale.

A usina é um empreendimento conjunto da Cemig (49,9%), Furnas (49%) e Orteng (1,1%). De acordo com a Aneel, a Sociedade de Propósito Específico (SPE) responsável pela usina de Retiro Baixo, disse que já tomou as primeiras providências para conter a lama. "Foi interrompida a operação da usina, realizados testes de vertedouro e fechadas as tomadas de água para preservar os equipamentos", informou a agência reguladora.

A hidrelétrica tem potência outorgada de 82 MW e está localizada na região dos municípios mineiros de Pompéu e Curvelo, em Minas Gerais. O reservatório tem volume de 240 hectômetros cúbicos.

Edição: Fábio Massalli