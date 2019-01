Banhista morre atingido por raio durante temporal no Rio de Janeiro

Um banhista que estava na Praia de Copacabana, identificado como Daniel Oliveira, morreu hoje (25) após ser atingido por um raio. A mulher dele, também foi atingida e está internada no Hospital Municipal Miguel Couto.

O município do Rio de Janeiro permanece em estágio de atenção há mais de seis horas devido ao temporal, seguido de raios e ventania, que atingiram a cidade na tarde de hoje (25). O Centro de Operações Rio entrou em estágio de atenção às 16h55.

A ventania atingiu 91 quilômetros por hora (km/h) na Base Aérea de Santa Cruz. A força do vento derrubou árvores e galhos em vários bairros da cidade, como na Rua Washington Luiz, no centro e na Rua das Laranjeiras, na zona sul. Houve queda de galhos de árvore sobre a rede elétrica na Rua Siqueira Campos, em Copacabana e no bairro do Anil.

Equipes da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) já liberaram os trechos interditados. Houve também alagamento de ruas e bolsões d’água em vários bairros. No momento, parou de chover e a situação está voltando à normalidade.

O Sistema Alerta Rio informou que o tempo permanece instável na cidade do Rio de Janeiro neste sábado (26), com previsão de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva isolada para o período da tarde/noite. Ainda na madrugada pode haver ocorrência de chuva fraca em alguns pontos do município do Rio. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas estarão estáveis, com máxima prevista de 35°C e a mínima de 18°C.

Edição: Fábio Massalli