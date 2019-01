Bombeiros buscam pessoa desaparecida depois de tromba d'água no Rio

Uma pessoa morreu e outra está desaparecida depois que uma tromba d´água atingiu Campo Belo, ontem (20), em Itatiaia, no sul fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas pela pessoa desaparecida foram retomadas na manhã de hoje.

A vítima que morreu foi identificada como José Soares, de 55 anos.

O acidente aconteceu na tarde de ontem, depois de uma chuva no Parque Nacional do Itatiaia. A água acumulada desceu pelo rio até a cachoeira do Paraíso Perdido, onde estavam algumas pessoas.

