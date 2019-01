Corpo de Wagner Montes será velado hoje no Palácio Tiradentes

O saguão do Palácio Tiradentes, prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), será aberto ao público para o velório do corpo do deputado eleito Wagner Montes (PRB-RJ), que morreu na manhã deste sábado (26). O velório começará às 20h e seguirá até o meio-dia de amanhã. Em seguida, o corpo do parlamentar será levado para o crematório e cemitério da Penitência, no Caju, onde ocorrerá uma cerimônia de despedida fechada para a família e amigos próximos.

Prefeito

Em nota, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, lamentou a morte do deputado. “Hoje, há em cada olhar uma lágrima, em cada lar uma oração e em cada coração um voto de pesar e de saudade, pelo falecimento do líder, servidor do povo e amigo de todos, Wagner Montes que a morte nos arrebatou inesperadamente”.

Crivella lembrou momentos da carreira de Wagner Montes passando por programas como O Povo na TV, ao lado de Wilton Franco, Sérgio Mallandro, Christina Rocha e Roberto Jefferson, e a eleição como o deputado estadual mais votado da história do Rio de Janeiro. “É um exemplo da índole, da vocação e da natureza do cidadão fluminense em sua incansável jornada em favor do povo em especial dos mais humildes”.

A Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias.

Parlamentares

O deputado estadual Bebeto (PODE-RJ) recebeu com tristeza a morte do amigo, que segundo ele, fará falta no legislativo fluminense. “Wagner fará muita falta, pela sua trajetória e por tudo o que representava. Que a sua família possa ser confortada por Deus nesse momento tão doloroso. Muita força e Luz”.



A deputada estadual enfermeira Rejane (PcdoB-RJ) disse que perdeu um parceiro na luta pelas questões da área de saúde. “Perdemos hoje um companheiro de parlamento, deputado parceiro nas lutas pela enfermagem e pela saúde. Era um homem alegre e com grande capacidade de superar adversidades. Vamos sentir sua falta, Wagner Montes. Meus sentimentos à família. Vá na paz seguir um caminho de luz.”

Edição: Maria Claudia