O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes passou ontem (27) por um cateterismo e uma angioplastia, procedimento de desobstrução de uma artéria do coração. Ele chegou ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista, com suspeita de um infarto no miocárdio.

Segundo o boletim médico divulgado às 22h de ontem, o procedimento foi bem-sucedido e o quadro de Paes era estável.

Edição: Fernando Fraga