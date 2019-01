Barragem: famílias de vítimas devem procurar Academia de Polícia em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que as famílias de pessoas desaparecidas após o rompimento da barragem em Brumadinho devem procurar a Academia de Polícia Civil, localizada na Rua Oscar Negrão de Lima, 200, Nova Gameleira, em Belo Horizonte.

No local, segundo a corporação, será feita a triagem para o Instituto Médico Legal (IML). Os parentes devem apresentar nome, data de nascimento, idade, CPF, carteira de identidade e foto da pessoa desaparecida. Devem ser informados também nome completo e telefone para contato.

Ainda de acordo com a Polícia Civil do estado, durante o período noturno, o suporte às famílias ocorrerá no auditório do primeiro andar. No local, estão sendo arrecadadas doações às vítimas da tragédia em Brumadinho – incluindo água potável, alimentos não perecíveis e produtos de limpeza.

Dúvidas podem ser enviadas à corporação pelo e-mail dvibrumadinho@gmail.com.

Desaparecidos

A mineradora divulgou, na manhã de hoje (26), uma lista com o nome de pessoas que não fizeram contato desde o rompimento da barragem. Mais de 400 pessoas, entre funcionários do quadro e terceirizados, integram o levantamento da mineradora.

De acordo com a empresa, a lista está sendo atualizada constantemente, conforme as pessoas são localizadas. “Se o seu nome está na lista, favor entrar em contato com a nossa ouvidoria para comunicar”, destacou a mineradora. O telefone destinado ao atendimento é 0800 821 500.

