Forças Armadas prestam apoio a militares israelenses em Minas Gerais

O Comando Militar do Leste (CML) informou hoje (28) que as Forças Armadas continuam atuando no transporte aéreo das diversas equipes de busca e salvamento dos órgãos do governo de Minas Gerais. Os militares fazem ainda o assessoramento em comunicações por satélite e rastreamento.

Para facilitar o trabalho de identificação dos corpos, as equipes colaboram na montagem e na manutenção de instalações móveis.

Desde a noite de ontem (27), o CML, por meio da 4ª Região Militar, que tem sede em Belo Horizonte (MG), presta apoio logístico aos militares israelenses que chegaram à região para trabalhos de busca e salvamento. Para isso, 5 helicópteros de modelos variados da Aviação do Exército são utilizados pelas equipes de buscas. Foram montados um local para a alimentação de cerca de 130 pessoas; um alojamento, com alimentação e apoio veterinário para cães farejadores; e alojamento e alimentação aos intérpretes designados.

A 4ª Região Militar providenciou ainda transporte e acondicionamento de todo o equipamento de aproximadamente 16 toneladas, com a montagem de um depósito de campanha em Brumadinho.

Ainda no apoio às equipes de Israel foi instalada uma cozinha de campanha para confecção de alimentação na área de Brumadinho.

Edição: Denise Griesinger