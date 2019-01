Jovem preso por engano é solto no Rio

O jovem Leonardo Nascimento dos Santos, que havia sido preso por engano pela suspeita do assassinato de outro jovem, Matheus Lessa, foi solto no início da madrugada de hoje (24) do presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, ele deixou a unidade à 0h15. Ele estava preso há uma semana depois que testemunhas o apontaram como autor do homicídio.

A família de Leonardo, no entanto, não aceitou a prisão e afirmou que ele estava em casa na hora do crime. Uma câmera em sua rua mostrava que ele chegou em casa antes do homicídio.

Inicialmente, a Polícia Civil não aceitou a defesa dos familiares e manteve o jovem como suspeito. Mas ontem (23), depois de prender outro homem, que confessou o crime, a polícia pediu a soltura de Leonardo e reconheceu o erro.

Matheus Lessa foi assassinado na noite de 15 de janeiro deste ano, durante uma tentativa de assalto ao mercado da família. O jovem estudante de psicologia tentou defender a mãe e foi baleado.

Edição: Talita Cavalcante