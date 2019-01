Linhão de Belo Monte volta a funcionar

O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou hoje (21) que o linhão de Belo Monte voltou a funcionar após oito dias desligado. O linhão estava indisponível desde o dia 13 devido a queda de três torres na divisa dos municípios de Ipameri e Catalão, em Goiás.

Segundo o ONS, o bipolo de corrente contínua Xingu/Estreito, de 800 kV, da empresa Belo Monte Transmissora de Energia, voltou a funcionar às 6h47, tendo seu restabelecimento total registrado às 20h08 de ontem (21).

De acordo com o operador, houve a necessidade de adotar medidas operativas para garantir a continuidade do suprimento de energia no país, incluindo o acionamento adicional de usinas hidráulicas e térmicas.

"Cabe destacar que não houve interrupção de carga devido a essa ocorrência no sistema, sendo atendidos os critérios de operação referentes à tensão e frequência”, disse o ONS por meio de nota.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que também está acompanhando a ocorrência em Belo Monte, em outra rede de transmissão de energia da Região Norte e também em duas linhas em São Paulo.

Edição: Fernando Fraga