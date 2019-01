Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões no sorteio deste sábado

O concurso 2119 da Mega-Sena pode pagar hoje (26) prêmio estimado em R$ 2,5 milhões pela Caixa Econômica Federal.

As seis dezenas do concurso serão sorteadas às 20h no Caminhão da Sorte, na cidade de Quirinópolis (GO).

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números forem marcados, maior o preço da aposta.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

