Memorial da Resistência de São Paulo completa dez anos

O Memorial da Resistência, em São Paulo, completa hoje (24) uma década de existência. Para marcar a data, será apresentado ao público a peça Lembrar é Resistir: o Teatro na Luta pela Verdade, Memória e Justiça, de Analy Alvarez e Izaías Almada e direção de Silnei Siqueira.

A montagem, que terá duas sessões na tarde desta sexta-feira (25), foi encenada há 20 anos no mesmo espaço, que foi sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (Deops-SP). Para caracterizar o cotidiano da prisão, o espetáculo será apresentado nas celas remanescentes do conjunto prisional, usado na época do regime militar.

Além da peça, também será lançado nesta sexta o livro Memorial da Resistência 10 anos: Presente!, que narra sua história do museu. Os exemplares, produzidos apenas em versão impressa e tiragem reduzida de pouco mais de mil cópias, serão distribuídos prioritariamente a instituições de ensino e bibliotecas públicas que manifestem interesse, para que seu conteúdo chegue a um número maior de pessoas, e a acadêmicos que desenvolvam pesquisas relacionadas ao assunto.

De acordo com a coordenadora da instituição, Marília Bonas, o museu recebe, anualmente, 70 mil pessoas. Ela disse que o museu se esforça por trabalhar no terreno da empatia e deixa uma indagação.

"Ele [o Memorial] se desenvolve numa perspectiva da museologia social. O museu é sempre um processo imediatamente ligado ao seu próprio tempo, adianta o que é do seu próprio tempo, mesmo trabalhando com questões históricas, e elas respondem ao que a sociedade está passando. [A programação de aniversário] também tem essa importância de pontuar o que era pensar o Memorial há dez anos. A relação com essa memória mudou. Quais são as pistas para esse futuro?".

Serviço:

Memorial da Resistência de São Paulo

Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia | São Paulo - SP

O museu está aberto para visitação de quarta a segunda-feira, das 10h às 17h30, sendo fechado às terças-feiras. A entrada é sempre gratuita.

Programação

Dia 25, sábado

13h às 14h: lançamento e distribuição do livro Memorial da Resistência 10 anos: Presente!

15h às 16h: primeira sessão da peça Lembrar é Resistir

17h às 18h: segunda sessão da peça Lembrar é Resistir

As sessões são gratuitas e sujeitas à lotação (máximo de 60 pessoas por apresentação). No dia, haverá retirada de senha.

