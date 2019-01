Ministro anuncia concessão da BR-101 SC até o final do semestre

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, informou hoje (24) que a concessão da rodovia BR-101 SC ocorra até o final do primeiro semestre.

"Comuniquei ao governador de Santa Catarina, @Carlos_Moises, que em breve será anunciada a concessão da BR-101 SC, com previsão de leilão até o final do 1º semestre. Também estamos na fase final de estruturação da concessão da BR-470 SC, que é uma demanda importante do estado", anunciou por meio das redes sociais, após reunir-se com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva (PSL).

Tarcísio Gomes disse que durante a reunião com o governador tratou da manutenção das rodovias do oeste do estado, em especial a SC-282, além dos portos de Imbituba e Itajaí, mas sem dar detalhes.

O ministro disse ainda que até o final de outubro serão inauguradas as obras do Aeroporto Internacional de Florianópolis. O novo terminal terá 49 mil metros quadrados, espaço quatro vezes maior que o atual, e dez pontes de embarque, e capacidade para receber 8 milhões de passageiros por ano. Foram investidos cerca de R$ 550 milhões nas obras.

