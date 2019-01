MPMG envia equipe para avaliar danos após rompimento de barragem

O Ministério Público do Estado Minas Gerais deslocou uma equipe do Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais (Nucrim) para avaliar a extensão dos danos causados pelo rompimento de uma das barragens da Vale, na Mina Feijão, próxima ao Córrego do Feijão, região metropolitana de Belo Horizonte, em Brumadinho.

Por meio de nota, a promotoria de Minas Gerais informou que a análise será feita juntamente com outras autoridades da área ambiental do estado.

A barragem de rejeitos da mineradora Vale, na Mina do Feijão, se rompeu no início da tarde de hoje (25). As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco.

“Ainda não há confirmação se há feridos no local. A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens”, informou a mineradora.

A Defensoria Pública de Minas Gerais também está se mobilizando diante do rompimento. O órgão divulgou em nota informando que já está atuando no local e funcionará em regime de plantão durante todo o final de semana por meio do telefone (31) 99619-9756.

Edição: Fernando Fraga