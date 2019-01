Nove pessoas são resgatadas da lama com vida em Brumadinho

Após o rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, o governo de Minas Gerais confirmou o resgate de nove pessoas com vida da lama e cerca de 100 pessoas que estavam ilhadas. De acordo com informações da Vale, havia 427 pessoas no local, sendo que 279 foram resgatadas vivas. Há, ainda, cerca de 150 pessoas desaparecidas.

No local há aproximadamente 100 bombeiros atendendo a ocorrência. A previsão é de que mais 100 homens cheguem à região. As buscas pelos desaparecidos se intensificaram.

A estimativa é de que 2 mil pessoas estão sem energia no momento. Durante a madrugada, cinco torres de iluminação auxiliaram os trabalhos de salvamento.

