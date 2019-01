ONU Brasil lamenta tragédia em Minas Gerais

Por Cristina Índio do Brasil – Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro

A Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil lamentou “as incomensuráveis perdas de vidas e os significativos danos ao meio ambiente e assentamentos humanos”, causados pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

A ONU apresentou seu profundo pesar e solidariedade aos familiares das vítimas e se colocou à disposição para apoiar as ações das autoridades brasileiras “na rápida remoção das vítimas e no estabelecimento de condições dignas aos eventuais desabrigados e à população atingida”.

A nota diz ainda que a "rigorosa apuração" dos fatos que levaram a essa tragédia será acompanhada atentamente pelos brasileiros e pela comunidade mundial: “O Sistema ONU no Brasil colaborará com as autoridades e a sociedade civil brasileiras para superar os desafios impostos pelo rompimento da barragem”.

Leia a nota na íntegra:

Edição: Denise Griesinger