Operação busca acusados de tráfico de drogas na Região dos Lagos

Policiais civis fazem (31) uma operação para cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra 71 acusados de tráfico que atuam, principalmente, na Região dos Lagos do Rio . Além de tráfico de drogas, eles são acusados pelos crimes de extorsão, lesão corporal, porte ilegal de armas, homicídio e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, os alvos da operação integram diversos grupos criminosos que atuam na cidade do Rio e, também, nos municípios de Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio e Armação de Búzios - todos na Região dos Lagos.

A operação da Polícia Civil é feita em parceria com o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio .