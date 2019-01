PM prende suspeitos de atear fogo em área de segurança no Ceará

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu hoje (26) dois suspeitos de envolvimento em uma ação criminosa registrada na madrugada deste sábado (26) em Maracanaú, que pertence à Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12). Eles são apontados como responsáveis por atearem fogo em um bebedouro instalado em uma estação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) do Canindezinho.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), um deles foi identificado como Vinícius Eduardo Martins dos Santos (18) e o outro é um adolescente de 17 anos.

Após as prisões, feitas por agentes de segurança, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú. Vinícius foi autuado em flagrante por incêndio e corrupção de menores, e foi registrado um ato infracional contra o menor, análogo ao crime de incêndio.

Com o registro, conforme a secretaria, subiu para 455 o número de pessoas presas e apreendidas, suspeitas de envolvimento nos atos criminosos registrados no Ceará. O órgão informou que o balanço corresponde às capturas realizadas até as 7 horas deste sábado (26), e compreende Fortaleza, região metropolitana e Interior. “As prisões são oriundas de ações das forças de segurança cearenses e entidades parceiras, que atuam incessantemente para garantir tranquilidade a todos os cidadãos cearenses e a normalidade no funcionamento dos serviços públicos”, informou a secretaria em nota encaminhada à Agência Brasil.

Denúncias

A Secretaria de Segurança destacou que a população pode contribuir repassando informações que ajudem nas prisões e apreensões de criminosos. O número do Disque-Denúncia é 181, mas quem estiver interessado pode ligar também para o número 98969-0182, que é o WhatsApp da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O órgão informou que o sigilo é garantido.

Edição: Maria Claudia