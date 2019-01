Polícia apreende 80 quilos de sardinha pescados ilegalmente no Rio

Policiais militares do Rio de Janeiro apreenderam ontem (30) 80 quilos de sardinha pescados ilegalmente na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo informações do Disque Denúncia, organização não governamental que trabalha em parceria com as autoridades de segurança do estado, policiais da Unidade de Policiamento Ambiental Marítimo Fluvial, encontraram o material com três pescadores no Recreio dos Bandeirantes, que seriam os responsáveis por comercializar o pescado.



De acordo com a polícia, os peixes foram retirados do mar através de uma traineira que praticava pesca considerada predatória. Depois disso, foram levados para boxes na Praça Pontal de Sernambetiba, onde funcionam algumas peixarias.



O período de defeso (reprodução) da sardinha vai do dia 1º de novembro até 15 de fevereiro, segundo o Disque Denúncia. Durante esse período, a pesca da espécie é proibida. Todos os 80 quilos do pescado foram doados à Associação de Moradores do Canal das Tachas.

Edição: Maria Claudia