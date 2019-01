Polícia encontra dois corpos em Itaboraí, no Rio

A Polícia Civil encontrou hoje (23) mais dois corpos em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A Divisão de Homicídio de Niterói e São Gonçalo investiga se há relação com a chacina ocorrida no mesmo município, na madrugada de domingo (20).

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da região para que seja feita a identificação. Até o momento, estão confirmados nove mortos na chacina de Itaboraí.

Entre as vítimas, estão oito homens, com idade entre 19 e 38 anos, e uma mulher de 46 anos. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram assassinadas em três bairros que ficam na divisa dos municípios de Itaboraí e São Gonçalo.

Segundo a polícia, apenas uma das vítimas tem anotações criminais por tráfico de drogas e roubo. Os investigadores fizeram a perícia e agora estão em busca de testemunhas e imagens de câmeras de vídeo.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala

Edição: Maria Claudia