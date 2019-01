Polícia faz operação contra lavagem de dinheiro e fraude em licitações

Policiais civis cumprem hoje (30) 18 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de bloqueio de contas bancárias contra suspeitos de fraudes em licitações no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RJ) e na prefeitura de Três Rios. A operação, chamada Barão de Entre-Rios, investiga ainda a lavagem do dinheiro desviado.

Entre os alvos da operação estão o deputado federal eleito, ex-presidente do Detran-RJ e ex-prefeito de Três Rios, Vinícius Farah. Segundo a Polícia Civil, Farah é proprietário de diversas empresas, inclusive de fast food, sendo algumas delas comandadas por "laranjas" (familiares e seu procurador).

Além de Farah, são alvos da ação a mulher dele, Sonia Farah, sua filha Eunice Farah, o também ex-presidente do Detran Leonardo Jacob, Celso Jacob Filho, Fernanda Curdi e Leonardo Rezende.

Celso Jacob Filho, que é secretário de Esporte e Lazer de Três Rios, seria sócio da boate Zoox Club junto com Leonardo Jacob. O negócio também seria usado para lavagem de dinheiro.

Já Fernanda Pereira Curdi foi chefe do setor de Licitação da Prefeitura de Três Rios de 2004 a 2016 e posteriormente chefe do setor de compras do Detran-RJ, chegando a assumir a Presidência do órgão. Ela é apontada pela Polícia Civil como encarregada de manipular o processo licitatório para que as empresas comprometidas com o esquema vencessem.

Edição: Talita Cavalcante