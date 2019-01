Prefeitura contrata empresa para recuperar ponte na Marginal Tietê

A prefeitura da capital paulista informou hoje (24) que contratou emergencialmente uma empresa para fazer a recuperação da estrutura da ponte, interditada ontem, que liga a pista expressa da Marginal Tietê, no sentido Rio de Janeiro, à Rodovia Presidente Dutra.

A empresa G20 Engenharia deverá iniciar imediatamente as obras de recuperação. “A prefeitura já deu a ordem para que empresa G20 Engenharia inicie a imediata mobilização de equipamentos e trabalhadores para iniciar os trabalhos de preservação da estrutura, além de garantir a segurança de todos que vão trabalhar no local”, informou a prefeitura em nota.

A administração municipal ainda não deu uma estimativa de quanto será gasto nas obras e nem quando a ponte poderá voltar a ser utilizada pelos veículos.

Hoje, os motoristas que transitaram pela Marginal Tietê no sentido do Rio de Janeiro enfrentaram trânsito pesado, principalmente no período da tarde e início da noite. Na cidade, a média do trânsito, entre as 13h30 e às 19h, ficou acima da média histórica para o horário.

