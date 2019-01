PRF prende suspeitos de roubar carreta de transporte de gasolina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu hoje (22) quatro suspeitos de roubar uma carreta de transporte gasolina, em um galpão em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Durante um patrulhamento no Arco Metropolitano, os agentes da PRF receberam a informação de que uma carreta, fora da rota convencional, estava em um galpão naquele município. Ao chegarem no local, encontraram o veículo roubado. A carga de gasolina estava sendo transbordada, por quatro homens, para outro semirreboque tipo tanque.

De acordo com a PRF, os homens foram presos e confessaram a participação no roubo da carreta no Arco Metropolitano. Os agentes informaram ainda que um deles era foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo. Com eles, também foi encontrado cerca de R$ 5,5 mil. A ocorrência foi registrada na 59ª Delegacia de Polícia, em Duque de Caxias.

