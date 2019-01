Proximidade de barcos de pesca leva a fechamento do Santos Dumont

O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, foi obrigado a suspender as operações de pouso e decolagem do terminal por meia hora na manhã desta terça-feira (29). A suspensão foi determinada por medida de segurança, uma vez que algumas traineiras estavam navegando muito perto da cabeceira da pista, invadindo o espaço de segurança delimitado por boias.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que a proximidade dos barcos de pesca da cabeceira da pista causou a interrupção das operações do aeroporto entre as 7h07 e as 7h36. “Nesse período, cinco operações entre pousos e decolagens sofreram atrasos de, em média, 15 minutos”, disse, em nota, a empresa.

A Infraero explicou que mantém boias, registradas em cartas náuticas, que delimitam a área navegável. “Esclarecemos, ainda, que em nenhum momento houve comprometimento à segurança de voo, mas sim à segurança da própria embarcação, que ultrapassou a área autorizada para sua navegação”, ressalta a nota.

Edição: Nádia Franco