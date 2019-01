Quatro policiais militares são baleados em menos de 24 horas no Rio

Um policial militar foi baleado (28), durante confronto em uma operação do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar (COE) na Favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio . A Polícia Militar (PM) ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde da vítima. Esse é o quarto agente ferido em menos de 24 horas no estado.

A ação do COE tem o objetivo de localizar o motociclista que disparou contra dois agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha na manhã de . Segundo a Polícia Militar, os PMs faziam patrulhamento de rotina, quando decidiram abordar um motociclista que não obedeceu às ordens e atirou nos policiais, fugindo em seguida. Um cabo foi atingido de raspão na orelha e um soldado foi baleado na nuca. Ambos foram levados para o Hospital Miguel Couto. Segundo informações da polícia, o cabo já teve alta e o soldado foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, onde permanece internado, com quadro estável.

Além desses três agentes, um quarto policial foi baleado na madrugada de na Avenida Brasil, na altura de Santíssimo, na zona oeste do Rio. PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) faziam patrulhamento quando identificaram duas pessoas com atitude suspeita em uma moto. A equipe deu ordem de parada, mas os homens atiraram nos policiais.

Segundo a PM, um agente foi ferido no confronto e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Os criminosos conseguiram fugir, mas a moto usada foi encontrada posteriormente abandonada na via.