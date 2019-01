Sorteio de grupos da Copa América será feito hoje no Rio

As atenções do futebol sul-americano estarão voltadas (24) à noite para a Cidade das Artes, na zona oeste do Rio . Às 20h30, começa o sorteio dos grupos para a 46ª edição da Copa América de futebol masculino, que será realizada de a no Brasil.

O pentacampeão mundial Cafu será o mestre de cerimônias da festa. Junto com ele, participarão do sorteio a melhor jogadora do mundo por seis vezes, Marta, e os craques Lugano, Javier Zanetti, Francisco Maturana, Romerito, Zé Roberto e Zico. Ronaldinho Gaúcho, eleito o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005, á participação especial.

Participarão do torneio 12 países, dez da América do Sul (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) e dois convidados (Japão e Catar). Todos serão divididos em três grupos. O Brasil, Uruguai e a Argentina são cabeças de chave.

A Copa América volta ao Brasil depois de 30 anos. A partida de abertura será no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e a final, no Maracanã. Além das duas capitais, as partidas estão marcadas para Belo Horizonte (Mineirão), Porto Alegre (Arena do Grêmio) e Salvador (Fonte Nova).

Edição: Graça Adjuto