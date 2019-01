Vale se compromete com apuração sobre rompimento da barragem

A Vale S.A divulgou comunicado nesta noite (26) onde informa que “apresentou ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público Federal e à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais comunicado formal reiterando que está empreendendo todos os seus melhores e maiores esforços, em caráter de máxima urgência, no sentido de levantar todas as informações possíveis sobre o acidente e que as compartilhará com toda brevidade ao seu alcance”.

A mineradora é responsável pela barragem B1 da Mina Córrego do Feijão que rompeu na tarde de sexta-feira (25) em Brumadinho (MG).

A empresa garantiu que “a precisão técnica e factual de tudo que for apurado é um compromisso indeclinável da empresa e sua direção” e que orientou “a todos os seus funcionários no país para que colaborem integralmente com as autoridades no atendimento de suas requisições”.

