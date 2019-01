Volta a chover no Rio neste sábado

Voltou a chover hoje (24) no município do Rio de Janeiro. Segundo o Centro de Operações (COR) da prefeitura da cidade, núcleos de chuva, formados por causa do calor e da umidade, atuam em Niterói e de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio e se deslocam em direção à capital fluminense.

A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva com intensidade moderada, ocasionalmente forte, acompanhadas de raios, principalmente, na área do Centro, e nas zonas norte e sul da cidade.

Ontem, o município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 16h55 e só voltou ao normal depois da meia-noite. O estágio de atenção, que é o segundo em uma escala de três, é caracterizado pela possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas. Já o estágio de normalidade é definido pela ausência de chuva ou ocorrência de chuva fraca nas próximas horas.

Ontem, durante o temporal, o banhista Daniel Oliveira foi atingido por um raio, na Praia de Copacabana, e morreu. A mulher dele também foi atingida e socorrida no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio.

Hoje, pela manhã, era possível notar os efeitos da chuva forte em diversos pontos da cidade. Equipes da Light – companhia de energia – atuaram no atendimento de eventuais interrupções. Vários sinais de trânsito não funcionavam e a Comlurb fazia a limpeza em algumas áreas, como na Rua Pinheiro Machado, próxima ao Palácio Guanabara, sede do governo fluminense. Ontem, no mesmo local, a chuva forte causou alagamento da via e houve muita queda de galhos. Na Rua Muniz Barreto, bem perto, uma árvore tombou e o tráfego ficou interrompido.

Previsão

O céu deve permanecer parcialmente nublado a nublado até a manhã de domingo. A temperatura máxima deve ser de 34ºC e a mínima de 19ºC.

Edição: Maria Claudia