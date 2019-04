Grande Rio registra mais de 770 tiroteios em março, mostra plataforma

A região metropolitana do Rio registrou 772 tiroteios ou disparos de armas de fogo em março de 2019, de acordo com balanço divulgado pela Fogo Cruzado, plataforma digital colaborativa que mapeia o uso de armas de fogo em locais públicos. O número apresenta aumento de quase 17% na comparação com fevereiro, que teve 662 registros.

Com relação ao número de vítimas de tiroteios na região, o mês ço teve 126 feridos e 124 mortos. Em fevereiro, foram registradas 145 mortes por disparos de arma de fogo, além de 116 feridos.

O número de vítimas de balas perdidas se manteve praticamente estável na Região Metropolitana do Rio na passagem para março. No mês passado, foram registrados 17 casos com cinco mortes, enquanto em pessoas foram atingidas por balas perdidas e também cinco morreram.

O município com mais ocorrências de disparos de arma de fogo em março foi a capital, com 484 casos. Na sequência, aparecem Belford Roxo, na Baixada Fluminense, com 66 ocorrências, e São Gonçalo, na região metropolitana, com 65.

A área com mais registros foi a Praça Seca, na zona oeste do Rio. O bairro, que vive uma rotina de confrontos entre quadrilhas de traficantes e milicianos que atuam na região, teve 46 tiroteios no mesmo período. Em seguida aparecem o Complexo do Alemão, na zona norte, com 31 registros, e a Vila Kennedy, na zona oeste, com 28.