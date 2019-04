Polícia do Rio faz operação contra corrupção na Receita Estadual

A Delegacia de Roubos e Furtos da Polícia Civil fluminense e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) fazem hoje (2) uma operação contra esquema de corrupção na Secretaria Estadual de Fazenda. A ação, que conta com o apoio da própria Secretaria, resultou na prisão de Jorge Cerqueira de Andrade, Cláudio França Rocha e Alexandro Santiago Oliveira. Contra eles, haviam mandados de prisão pelo crime de organização criminosa.

De acordo com o titular da Delegacia de Roubos e Furtos, Alexandre Herdy, Jorge e Alexandro estavam a frente da organização que agia na Inspetoria Regional de fiscalização de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Eles atuavam efetuando a cobrança rotineira de propina, para contribuintes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) situados na área de atribuição da Inspetoria. Alexandro trabalha na Inspetoria de Bonsucesso, mas não possui qualquer vínculo com a Secretaria de Fazenda.

O grupo, segundo as investigações, cobrava pagamentos às empresas para que ações de fiscalização fossem arquivadas, sem autuações ou sem consequência penosa.

Os contribuintes eram convidados por telefone para comparecerem na Inspetoria de Bonsucesso, onde eram coagidos a pagar propina nos casos de ações fiscais, de acordo com a polícia.

Além dos três presos, outros quatro investigados, incluindo despachantes, foram autuados pelo crime de organização criminosa. A Justiça determinou o arresto de imóveis dos suspeitos e a busca e apreensão de seus veículos.

