Por decisão judicial, Avenida Niemeyer pode ser interditada hoje

A Prefeitura do Rio tem até as 15h20 para interditar a Avenida Niemeyer, conforme determinou ontem (27) à noite a juíza Mirela Erbisti, titular da 3ª Vara da Fazenda Pública, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), com a concessão de liminar atendendo pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para a interrupção do tráfego na via.

A prefeitura informou que, enquanto o prazo não expira, está recorrendo da decisão da justiça. De acordo com o TJ, se a prefeitura não cumprir a interdição, após o recebimento da intimação, “o Ministério Público, que é o autor da ação, deverá informar ao juízo”.

Na decisão, a juíza expediu mandados de citação e intimação aos chefes do Executivo do município e do estado para cumprimento da medida. A notificação, que indicou o tempo máximo para a interdição, foi encaminhada hoje (28) por um oficial de justiça avaliador.

Esquema

A prefeitura informou que preparou um esquema para o caso de ocorrer o fechamento da Avenida Niemeyer. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e a Guarda Municipal reforçaram a operação nos principais corredores de tráfego da região, especialmente os diretamente impactados, como a Rua Mario Ribeiro, na Gávea, e a Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, as duas também na zona sul da cidade.

A administração municipal estimou impactos no trânsito da zona sul, em função da interdição da via, por onde circulam em média 36 mil veículos por dia. Segundo a prefeitura os bairros de Ipanema, Leblon, Lagoa, Gávea, Jardim Botânico e São Conrado serão atingidos. Ainda haverá reflexos significativos na saída da Barra da Tijuca pela Avenida Armando Lombardi, na zona oeste.

A prefeitura informou que os eixos principais estão recebendo reforço operacional e foram adotadas medidas complementares, como a divulgação de mensagens de orientação aos motoristas nos painéis de mensagens variáveis localizados nas ruas da região. A prefeitura sugeriu que os motoristas usem rotas alternativas.

“A recomendação principal é que os motoristas utilizem rotas alternativas para a ligação Barra da Tijuca - Zona Sul/Centro, como a Linha Amarela, Alto da Boa Vista e Grajaú-Jacarepaguá.”

Edição: Maria Claudia