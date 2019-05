Marta sente dor na coxa esquerda; exame constata lesão muscular

A principal jogadora da seleção brasileira, Marta está com uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda, conforme exame feito na manhã de sábado (25). A atleta, eleita pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), como a melhor do mundo em 2018, sentiu a dor no treinamento de sexta-feira (24) e, imediatamento, iniciou o tratamento de recuperação.

Marta permanecerá em tratamento fisioterápico com avaliações periódicas e, em uma semana, um novo exame de imagem para analisar a evolução do tratamento, de acordo com informação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Outra jogadora que também está machucada é a zagueira Érika. Ela se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Seleção brasileira feminina de futebol está realizando a sua preparação para a Copa do Mundo da França, que começa no dia 7 de junho, em Portimão, na Região do Algarve, no litoral Sul de Portugal.

A cidade fica a três horas de Lisboa e recepciona a delegação brasileira até 5 de junho, quando a equipe comandada pelo treinador Vadão (Oswaldo Fumeiro Alvarez) viaja para a França. O Brasil estreia na competição no dia 9, contra a Jamaica.

*Com informações da CBF

Edição: Aécio Amado