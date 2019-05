Prefeitura conclui demolição de prédio ameaçado de desabar na Muzema

A prefeitura do Rio concluiu hoje (27), a demolição de um prédio no Lote 92 do Condomínio Figueiras do Itanhangá, na Muzema, zona oeste do Rio. No local, em 12 de abril, dois edifícios construídos ilegalmente desabaram, matando 24 moradores . Cerca de 20 homens da Secretaria de Conservação trabalharam nesta segunda-feira na demolição com o auxílio de duas máquinas: uma escavadeira hidráulica e uma plataforma elevatória do tipo tesoura, utilizados para a derrubada do edifício.

O prédio de oito andares foi demolido inicialmente de forma manual, por conta da altura, buscando assim afastar o risco de abalo estrutural em outras construções no entorno. Os trabalhos começaram no dia 30 de abril pelas paredes internas e pela cobertura e seguiram desta forma até hoje, quando a altura do prédio chegou ao equivalente a quatro andares. Os serviços foram finalizados antes do prazo inicial de 30 dias, envolvendo ao todo 60 trabalhadores de diversos órgãos municipais.

Demolições

A demolição do prédio teve início após a Coordenadoria Geral de Projetos, ligada à Secretaria de Infraestrutura e Habitação, escorar os pilares reforçando estruturalmente as paredes para que os antigos moradores pudessem entrar para retirar seus pertences. Paralelamente, a Secretaria de Conservação iniciou nesta segunda-feira a demolição de outro prédio irregular no mesmo condomínio. A construção de seis andares será derrubada de forma manual. Os trabalhos serão concluídos em até três semanas.

No dia 24 do mês passado, a Conservação executou em um único dia, com auxílio de máquinas, a demolição do prédio de três andares que estava em construção no Lote 93-A, situado no mesmo condomínio. Laudo da Defesa Civil municipal apontou que estas construções tinham risco iminente de colapso e deveriam ser demolidas imediatamente.

Parque

O entulho gerado pelas demolições não será retirado do local. Ao término das demolições, o município implantará um parque nesta região da Muzema em homenagem às vítimas do acidente. Além de recuperar a vocação do local para uma Área de Preservação Ambiental, o parque também impedirá a construção de novos prédios irregulares na comunidade.



Edição: Fábio Massalli