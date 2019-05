Rio: Polícia desarticula esquema de lavagem de dinheiro de traficante

A Polícia Civil do Rio de Janeiro desencadeou hoje (25) a Operação Shark Attack para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de traficantes do Rio de Janeiro, principalmente, do Morro do Borel, na Tijuca, zona norte da capital fluminense. A origem da investigação foi um depósito bancário em dinheiro cujas notas tinham cheiro de maconha.

Cinco pessoas foram presas até o fim da manhã deste sábado. Além da capital do Rio, há mandados de prisão e de busca e apreensão em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e em Curitiba, no Paraná. Ao todo, foram expedidos pela Justiça oito mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Nos outros estados onde a ação se desenvolve há o apoio das polícias locais.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, os policiais da 19ª DP (Tijuca) que participam da operação apreenderam também com os presos dinheiro e drogas.

Edição: Valéria Aguiar