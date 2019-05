São Paulo tem a menor temperatura do ano: 15 graus

A capital paulista registrou ontem (21) a menor temperatura do ano, ao atingir 15 graus. A mínima registrada anteriormente foi no dia 19 de abril, com 15,6°C.

A partir da próxima sexta-feira, as temperaturas devem cair ainda mais com a chegada de uma frente fria ao estado. O frio deve ser de 10 graus no próximo fim de semana.

“A massa de ar frio prevista não é singularmente intensa para o mês de maio, mas por neste ano a temperaturas mínimas estarem apresentando desvios constantes em relação à média, a queda de temperatura que virá com ventos moderados a intensos com sensação de temperatura menor”, disse hoje (22) o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet), Franco Nadal Junnqueira Villela.

Previsão

Na quarta-feira, a nebulosidade aumenta no sul e sudoeste paulista, podendo haver pancadas isoladas de chuva por conta da aproximação da uma frente fria. Nas outras áreas do estado predomina o tempo estável com poucas nuvens e baixa umidade relativa do ar.

Quinta-feira a frente fria chega a São Paulo vindo do Paraná e de Mato Grosso do Sul, podendo causar pancadas de chuva nas regiões vizinhas a esses estados.

Devido ao forte calor à tarde, é possível que chova no restante do estado, de forma mais isolada especialmente à noite.

Na sexta-feira, a frente fria cruza o estado favorecendo a ocorrência de chuvas e ventos de moderada a forte intensidade, seguida de declínio acentuado de temperaturas.

Sábado terá o amanhecer mais frio do ano, com formação de névoa úmida no centro-leste e predomínio de sol no decorrer do dia.

Edição: Kleber Sampaio