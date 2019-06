Austrália fica em segundo do grupo e vai às oitavas de final

Não era difícil prognosticar que a Austrália venceria a Jamaica nesse confronto do Grupo C e se classificaria para as oitavas de final. A partida tomou as feições previstas logo aos 11 minutos, quando, num cruzamento para a área, a atacante Kerr conseguiu colocar a bola para as redes de McClure. Uma bela cabeçada, que encobriu a goleira.

Sam Kerr era realmente a arma mortal da Austrália. Aos 42 minutos ela foi decisiva outra vez. A fórmula para fazer gols era simples: cruzamento para a área da Jamaica, e a artilheira cabeceava livre para ampliar o marcador: 2 a 0.

Ao final do 1º tempo, a Austrália tinha 62% de posse de bola, contra apenas 38% das jamaicanas, uma das equipes mais fracas deste Mundial.

Porém, a Jamaica conseguiu um gol para não ir embora sem nada. Aos 4 minutos do 2º tempo, a reserva Solaun driblou a goleira Williams e fez um belo gol, diminuindo a vantagem australiana.

Isso animou a partida e, principalmente, as jamaicanas, que passaram a pressionar ainda mais o gol da Austrália em busca do empate, que seria um resultado histórico. Aos 22 minutos, Grey teve tudo para igualar o marcador, mas furou dentro da área. Resultado: um contra-ataque australiano. A goleadora Kerr aproveitou-se de uma falha da lateral Campbell e marcou seu terceiro gol na partida: 3 a 1.

A ingenuidade das jamaicanas era um aliado das australianas e Sam Kerr chegou ao quarto gol. Foi um lance bizarro: a goleira McClure tentou sair jogando, errou a bola e Kerr, espertíssima, tomou a frente e colocou nas redes. Com o gol, a Austrália pulava para a segunda colocação no Grupo C, apesar da vitória do Brasil sobre a Itália e enfrentará a Noruega nas oitavas de final, logo no sábado.

Veja como foi o jogo

Ficha técnica:

Terça-feira, 18 de junho de 2019

AUSTRÁLIA 4 x 1 JAMAICA

Competição: Mundial Feminino (1ª fase – Grupo C)

Local: Grenoble, França

Juíza: Katalin Kulcsar (Hungria)

Austrália: Williams, Carpenter, Kennedy, Catley e Roestbakken; Gielnik (Foord), Logarzo, Van Egmond, Gorry (Luik) e De Vanna (Raso); Kerr. T: Ante Milicic.

Jamaica: McClure, Campbell, Plummer, Allyson Swaby e Blackwood; Chantelle Swaby, Shaw e Patterson; Grey (Brown), Matthews (Carter) e Cameron (Solaun). T: Hue Menzies.

Gol: No 1º tempo: Kerr (11) e Kerr (42). No 2º tempo: Solaun (4), Kerr (23) e Kerr (36).

Edição: Liliane Farias