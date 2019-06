Brasil faz último amistoso hoje antes da estreia na Copa América

A seleção brasileira faz hoje (9) o seu último jogo amistoso antes da estreia contra a Bolívia, na abertura da Copa América 2019, na próxima sexta-feira (14), às 21h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O adversário do Brasil é a seleção de Honduras. A partida está marcada para as 16h, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre.

A última vez que as duas seleções se enfrentaram foi em junho de 2015, também em Porto Alegre, quando o Brasil venceu por 1 a 0. Brasileiros e hondurenhos já fizeram sete jogos na história das duas seleções, com cinco vitórias da equipe canarinha; uma vitória de Honduras e um empate. O Brasil tem uma saldo de 22 gols contra seis marcados pelos hondurenhos.

Treino no Beira Rio

Nesse sábado (8), o treinador Tite (Adenor Leonardo Bacchi) comandou um treino aberto ao público, no Estádio do Beira Rio. O técnico realizou atividade tática em campo reduzido com 11 jogadores contra 11. Tite também treinou jogadas de bolas paradas, com atenção ao posicionamento do ataque e da defesa.

O atacante Willian, convocado no lugar de Neymar, cortado por causa de uma contusão no tornozelo, participou de todo o treino. A presença do goleiro Alisson, que se integrou ao grupo em Porto Alegre, depois de ter conquistado a Liga de Campões da Europa pelo Liverpool, chamou atenção pelo seu retorno ao Beira Rio, estádio do Internacional, clube onde foi revelado. Assim que pisou no gramado Alisson foi aplaudido pelos torcedores que estavam na arquibancada.

“Foi aqui que vivi momentos muito felizes e também difíceis, mas que foram importantes. Serviram de aprendizado para conseguir evoluir e chegar às grandes conquistas”, disse Alisson em entrevista para a TV do Inter.

O treino aberto da seleção arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos que serão entregues para o Banco de Alimentos de Porto Alegre.

