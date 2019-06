Capitão reformado da PM morre em tentativa de assalto em Araruama

O capitão reformado da Polícia Militar (PM), Paulo de Andrade Romero, de 71 anos, foi morto com um tiro no peito em uma tentativa de assalto nessa sexta-feira (31), na Avenida Araruama, perto da rodoviária da cidade, na Região dos Lagos. Do início do ano até agora, 21 agentes de segurança já foram mortos.

De acordo com a PM, o militar prestava serviço de segurança ao comércio local e estava deixando a rodoviária com um funcionário da empresa, quando foi surpreendido por dois homens armados. Os criminosos queriam roubar a bolsa do amigo da vítima, que teria ido a uma agência bancária ali perto sacar uma importância em dinheiro.

O capitão Paulo Romero não teve sequer tempo de reagir e levou um tiro no peito. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama, mas não resistiu.

Auxílio

O Portal dos Procurados divulgou hoje (1°), cartaz com título – Quem Matou? - para ajudar a Delegacia Policial de Araruama – com informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do militar.



Com a morte do capitão Romero, chega a 21 o número de agentes de segurança assassinados no Rio em 2019, sendo 19 da Polícia Militar, um integrante da Guarda Municipal e um militar da Aeronáutica.

Edição: Graça Adjuto