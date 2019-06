Beneficiários do Bolsa Família receberão alerta de trabalho infantil

Mais de 14 milhões de famílias brasileiras que recebem o Bolsa Família no mês de junho vão receber mensagens nos extratos de pagamento sobre o combate ao trabalho infantil. A ideia é alertar que as crianças não devem trabalhar e mostrar que viver a uma infância sadia é fundamental para o desenvolvimento e trajetória da criança, segundo informações do Ministério da Cidadania. O governo federal vai pagar mais de R$ 2,6 bilhões nos pagamentos que começam a ser transferidos nesta sexta-feira (14).



A média de repasse é de 186 reais e 73 centavos por família. As famílias também vão receber comunicados para atualizarem suas informações, devido ao processo de revisão cadastral deste ano. O secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, disse que o repasse ajuda as famílias a criar condições para que saiam da pobreza. Dentre as cinco regiões do país, o Nordeste é a que concentra a maior quantidade de famílias beneficiadas pelo programa, seguido do Sudeste e do Norte.

Edição: Bruna Saniele Freitas Ramos