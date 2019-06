Intervenção Federal vai entregar equipamentos para segurança no Rio

As polícias Civil e Militar, a Secretaria de Administração Penitenciária e o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro vão receber equipamentos do Gabinete de Intervenção Federal para reforçar a segurança. Até o fim de maio, o Gabinete adquiriu R$ 381 milhões em equipamentos.

A intervenção terminou em 31 de dezembro de 2018, mas o Gabinete de Intervenção Federal ainda não entregou parte dos equipamentos adquiridos por meio de licitação pública, de um total de R$ 1,2 bilhão liberados pela União.

A maior parte das entregas deverá ocorrer no segundo semestre de 2019, e o trabalho será concluído em janeiro de 2021, quando a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros receberão três helicópteros - dois para a Polícia Civil e um para os bombeiros.

A Polícia Militar terá, ao todo, 1.659 novas viaturas para serem empregadas no patrulhamento ostensivo e repressivo do estado, além de 15 mil pistolas Glock, feitas de fibra de carbono e de grande precisão.

A Polícia Civil vai receber 1.233 novos automóveis que serão usados nas investigações, além de 9.360 pistolas Glock. A Secretaria de Administração Penitenciária terá 3 mil pistolas automáticas para uso dos agentes de segurança, responsáveis por presídios e penitenciárias do estado, além do transporte de presos para audiências na Justiça.

As forças de segurança estaduais serão contempladas também com 500 fuzis automáticos, 292 espingardas calibre 12, oito submetralhadoras, 16.178 coletes balísticos e mais de 1,1 milhão de munições, além de 680 motocicletas

A perícia técnica da Polícia Civil também será reaparelhada. Vai receber um analisador genético, um identificador biométrico, um cromatógrafo, 22 espectômetros, além de 50 maletas de perícia, entre outros itens.

Edição: Graça Adjuto