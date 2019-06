Rio registra a temperatura mais baixa do ano

O município do Rio de Janeiro registrou a temperatura mais baixa do ano, com os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) assinalando a temperatura mínima de 15,1° Celsius (°C), no Alto da Boa Vista e a máxima de 22,4°C, na Restinga da Marambaia.O mar continua agitado, de acordo com a Marinha, com as ondas podendo atingir até 2,5 metros no litoral do Rio.

O Sistema Alerta Rio, da prefeitura, informou que núcleos de chuva que se formaram agora à noite sobre o oceano, próximo a Niterói, na região metropolitana se aproximam do Rio. Chove nas regiões do centro e da zona sul da cidade. A mudança brusca na temperatura deve-se a atuação de um sistema de alta pressão polar se deslocando sobre a Região Sudeste.

Para esta quinta-feira (6) não há previsão de chuva. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o céu ficará nublado, sem chuva, com a temperatura mantendo-se estável. Ventos fracos se deslocando de Nordeste para Este. A previsão é da temperatura mínima em torno de 14ºC e a máxima atingindo 26ºC.

Interdição

Com a interdição da Avenida Niemeyer, por decisão da Justiça, no dia 28 do mês passado, a Avenida Prefeito Mendes de Morais, em São Conrado, opera em regime de mão dupla. A medida visa permitir que os veículos que se deslocam de São Conrado com destino à Barra da Tijuca acessem a Autoestrada Lagoa-Barra, através da Rua José Tjurs, diminuindo a sobrecarga no trânsito da região.

Com o fechamento da Niemeyer, por onde circulam, em média, 36 mil veículos por dia houve reforço nos principais corredores de tráfego da região, especialmente aqueles que poderão ser diretamente impactados como a Rua Mário Ribeiro e a Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa.

Edição: Fábio Massalli