Sete pessoas morrem após chuva no Grande Recife

Sete pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram ontem (13) a cidade de Recife (PE) e região metropolitana. Pelo menos três pessoas estão desaparecidas, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. As chuvas também causaram alagamentos em ruas e quedas de árvores.

Cinco corpos foram localizados em Camaragibe onde uma barreira deslizou sobre casas. Um adolescente morreu após a queda de uma barreira em Jaboatão dos Guararapes e uma mulher foi encontrada morta dentro de um carro que afundou em um túnel inundado na capital.

Duas crianças estão desaparecidas em Camaragibe. Os bombeiros também fazem buscas por um rapaz de 20 anos que foi levado pela correnteza enquanto tomava banho, ontem, no Rio Tejipió, em um trecho entre Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Apenas ontem, no período de seis horas choveu o esperado para o período de 15 dias em Recife. A medição foi feita pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Escolas suspenderam aulas e o trânsito ficou complicado com o alagamento de ruas.

A previsão do tempo da Apac para hoje (14) é de dia parcialmente nublado com chuva rápida de forma isolada no período da noite com intensidade fraca.

Causa das chuvas

Um fenômeno conhecido como Perturbação Ondulatória dos Alísios foi o que provocou as chuvas intensas de ontem. Esse fenômeno significa uma agitação decorrente da movimentação dos ventos alísios, evento bastante comum na época chuvosa, caracterizado por fortes ventos, muita umidade e eventos de chuvas intensas.

Edição: Maria Claudia