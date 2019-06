Simulação de incêndio muda paisagem na Esplanada dos Ministérios

Uma fumaça escura na torre do lado da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional na manhã desta sexta-feira (15) atraiu a atenção de curiosos e assustou servidores e assessores que trabalham no Anexo I. Com o alarme de incêndio disprado, em fila, eles evacuaram o prédio e foram levados ao gramado em frente a Praça dos Três Poderes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ação é um simulação de abandono planejado e coordenado pela Policia Legislativa da Câmara dos Deputados. Os servidores foram avisados que haveria uma simulação, mas não sabiam o dia certo do treinamento.

Nas redes sociais, fotos das torres do Congresso em meio à fumaça viralizaram rapidamente, umas com alerta de preocupação, outras com piadas.

