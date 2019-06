Tiroteio no centro do Rio deixa três mortos e um ferido

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após intenso tiroteio que se seguiu a uma perseguição policial ocorrida neste domingo (9) no centro do Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em patrulhamento na região central da cidade, policiais militares do 5º BPM (Praça da Harmonia) deram ordem de parada a um veículo com ocupantes trafegando em atitude suspeita.

Os suspeitos entraram em fuga fazendo disparos contra a equipe policial. Houve confronto. O veículo acabou batendo em um prédio localizado na Avenida Presidente Vargas, na altura da Praça Pio X, próximo à Igreja da Candelária. Na ação, quatro criminosos ficaram feridos e foram apreendidas três pistolas calibre 9 mm, diversos carregadores, um celular e um rádio comunicador.

Acionado pela PM, o Corpo de Bombeiros constatou a morte de três dos feridos. O quarto homem foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar.



A perícia da Delegacia de Homicídios também foi acionada. Um policial militar ferido no braço durante a ocorrência foi socorrido no Hospital Central da Polícia Militar, onde recebeu atendimento médico e apresenta estado estável.

Edição: Nádia Franco