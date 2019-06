Torcedor chega cedo ao Morumbi para jogo de abertura da Copa América

Os torcedores começaram a chegar cedo ao estádio do Morumbi, em São Paulo, para assistir ao jogo de abertura entre Brasil e Bolívia pela Copa América. A partida tem início às 21h30, mas a cerimônia de abertura começará às 21h10.

Por volta das 17h, a Companhia de Engenharia de Tráfego começou a fazer o bloqueio nas ruas ao redor do estádio. Somente torcedores a pé poderão acessar essa área de bloqueio. O tráfego de carros está proibido. A recomendação é chegar ao estádio por meio do transporte público, pegando a linha amarela do Metrô e descendo na estação São Paulo-Morumbi ou ônibus.

Ainda há poucos torcedores na entrada do estádio. Mas já há muita festa do lado de fora, com torcedores de caras pintadas, bandeiras e tirando muitas fotos.

Torcedores

O boliviano El Chasqui Boliviano, como se identifica, viaja há 26 anos para acompanhar a seleção de seu país. Às 17h ele já estava em frente ao estádio do Morumbi, com a bandeira da Bolívia e com o rosto pintado, sendo fotografado por muitos torcedores e jornalistas.

“É a minha sétima Copa e estou muito contente de seguir fiel com as cores do meu país e representando todo o meu país”, disse. Ele chegou em São Paulo há três dias, mas ainda viajará para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte para acompanhar a seleção boliviana.

Para El Chasque Boliviano, o jogo de hoje contra o Brasil será difícil para os bolivianos. “Mas estamos contentes porque também é difícil para o Brasil, porque os olhos do mundo estão sobre eles”, disse à Agência Brasil. Ele aposta na Argentina e Brasil como favoritos ao título e aponta também a Venezuela.

A também boliviana Cristina Nery, 45 anos, que mora em São Paulo, foi ao estádio com o marido, o filho e um grupo de bolivianos, de Santa Cruz de la Sierra. Ela apontou o Brasil como favorito no jogo de hoje, mas disse que o importante “é que desfrutemos do jogo e que realmente se compartilhe isso como países irmãos latino-americanos”.

Guilherme Alves, 27 anos, veio cedo de Taubaté, interior de São Paulo, para assistir ao jogo. “Cheguei ao meio dia, com medo da greve, mas também para aproveitar o momento. É a primeira vez que estou em um jogo internacional, uma competição grande desse jeito”, disse. “É legal ver os bolivianos aqui fazendo a festa”, acrescentou. Para ele, um jogo de estreia é sempre nervoso, mas ele aposta na vitória do Brasil. “Tem sempre o nervosismo da estreia, mas aposto em 4 a 0 para o Brasil hoje para a gente começar com o pé direito”.

Com o rosto pintado com as cores do Brasil, o arquiteto Luiz Carlos de Almeida, 59 anos, também chegou cedo para a estreia da seleção na Copa América. “A expectativa é, primeiro, juntar os amigos. Depois, essa energia maravilhosa que é a Copa. E vamos dar toda energia ao Brasil. Vamos tentar ser o camisa 10 que saiu. A torcida vai ser a camisa 10”. Ele também acha que pode ser um jogo nervoso para o Brasil. “O impacto do primeiro jogo sempre causa um nervosismo”.

Edição: Fernando Fraga