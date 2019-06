Vítimas das chuvas de abril no Rio vão poder sacar FGTS

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, assinou acordo com a Caixa Econômica Federal que permitirá aos trabalhadores residentes nas regiões mais afetadas pelas chuvas de abril, as mais fortes registradas na cidade em 22 anos, sacar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O estado de calamidade pública decretado pela prefeitura do Rio e reconhecido pela União possibilitou a liberação dos recursos.

Ao todo, são 53 mil contas de moradores desses locais que têm saldos do FGTS na Caixa Econômica, o equivalente a R$ 35 milhões. Com o acordo, quem teve perdas nas chuvas de abril poderá sacar o Fundo de Garantia. Quem perdeu tudo e não está no grupo precisa procurar o superintendente da Caixa da região onde mora. “É um esforço que estamos fazendo para ajudar as pessoas que sofreram com a chuva no Rio de Janeiro” , disse Crivella.

A Caixa inicia segunda-feira (3) o atendimento para a liberação do saque do FGTS, que poderá ser feito até 29 de julho. Por lei, o limite permitido para liberação é de R$ 6.220,00 por conta vinculada. O intervalo entre uma movimentação e outra pelo mesmo motivo de saque (calamidade pública) não pode ser inferior a 12 meses.

O mototaxista Fábio Jesus Santos, de 34 anos, disse que pretende usar o benefício para começar a reconstruir sua casa, que desabou na Rua Elizabeth Maria dos Santos, na localidade conhecida como Laboriaux, no alto da Favela da Rocinha, em São Conrado.

“Vou a uma agência da Caixa para ver quanto tenho de saldo. Graças a Deus, poderei começar a reconstruir minha residência" – disse Fábio, lembrando que teve de alugar outro imóvel, no valor mensal de R$ 600.

Edição: Graça Adjuto