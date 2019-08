Campeões paralímpicos contam histórias de superação à Agência Brasil

Eles são brasileiros que fazem parte da primeira linha do esporte de alto rendimento e são referências mundiais em suas modalidades. Chegam como favoritos absolutos a Lima, para os Jogos Parapan-Americanos, que começam nesta sexta-feira (23). À Agência Brasil, nove campeões paralímpicos garantiram - antes de embarcar para a competição - que, muito além do resultado, querem também inspirar outras pessoas com alguma deficiência a se apaixonarem pelo movimento e pela rotina de se superar todos os dias.

No Parapan-Americano, de Lima, a partir do dia 23 de agosto, o Brasil terá a maior representação da história, com 512 integrantes, 337 atletas em 17 modalidades. Esportistas que são nascidos em 24 unidades federativas do país. Dentre todos os competidores, ouvimos campeões paralímpicos de 2016. Referências em seus esportes - acostumados, ansiosos e favoritos ao pódio. Diante de alguma limitação, subverteram os olhares de desconfiança e se tornaram atletas profissionais.

Mesmo já tendo alcançado o topo do esporte – a medalha de ouro em Jogos Paralímpicos - os entrevistados garantem que a ansiedade diante de um Parapan é a mesma de uma Paralimpíada.

Veja a reportagem especial completa:

Edição: Narjara Carvalho