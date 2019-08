Carga de cigarros contrabandeados do Paraguai é apreendida no Paraná

Uma carga, com aproximadamente 700 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai, foi apreendida pelos policiais federais e militares da Força Nacional, no âmbito da Operação Hórus, realizada na noite dessa segunda-feira (26) na Base Náutica de Itaipu, no Paraná.

Durante a ação, os criminosos trocaram tiros com os policiais e conseguiram fugir. Os agentes fizeram uma busca na região do Lago de Itaipu, mas não conseguiram localizar os criminosos. Ninguém ficou ferido durante o confronto.

Segundo a PF, foram apreendidos uma embarcação e um caminhão com placa de Umuarama carregados de cigarros. Todo material foi encaminhado à Receita Federal em Foz do Iguaçu.

Edição: Aécio Amado