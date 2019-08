Detran-DF testa drogômetro para identificar consumo de drogas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran – DF) começou a fazer testes com um aparelho apelidado de drogômetro, capaz de identificar substâncias psicoativas no organismo dos condutores.

O teste é feito usando a digital do condutor e consegue identificar 15 tipos de drogas, entre elas crack, cocaína e ecstasy. O aparelho será testado em operações da Lei Seca no Distrito Federal.

De acordo com o Diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran, Francisco Saraiva, o Brasil é um dos primeiros países americanos a usar esse aparelho. Ele destaca que o drogômetro está em fases de testes, por isso os condutores ainda não poderão ser autuados pelo uso de drogas ilícitas. “No momento estamos passando pela fase de testes, onde o cidadão é convidado a fazer o teste. Não é obrigatório”.

Durante blitz educativa em Brasília, foram feitas 15 avaliações. Um condutor apresentou resultado positivo para o consumo de droga. O motorista foi orientado a chamar outro condutor habilitado para retirar o veículo.

Segundo Saraiva, o drogômetro deve ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) até o final de 2019. A partir de então, o condutor poderá ser autuado por dirigir sob a influência de substância psicoativa que determine dependência.

O diretor destaca que 48% das pessoas que morreram no trânsito no Distrito Federal em 2018 haviam consumido álcool ou drogas. “O Detran utiliza este tipo de equipamento por que justifica o combate, para que diminua a quantidade de acidentes fatais no trânsito”.

*Sob supervisão de Aline Leal

Edição: Aline Leal