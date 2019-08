Canuto diz que 177 mil moradias já foram contratadas este ano no país

O governo está com 233 mil unidades habitacionais em construção, sendo que 177 mil foram contratadas este ano. A informação é do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que participou, nesta sexta-feira (23), da entrega de 600 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida na comunidade Mandela de Pedra, em Manguinhos, uma das áreas mais pobres do Rio de Janeiro.

“A gente está com 233 mil unidades em construção. Estamos com algumas esperando. Estamos trabalhando para conseguir recursos para continuar outras obras no ano que vem. Já contratamos mais de 177 mil este ano. Mas a gente faz isso com responsabilidade. Porque a gente não quer começar uma obra que não possa pagar. Se começar, tem que ter dinheiro para a construtora. A gente só faz quando tem garantia [de] que pode executar”, disse Canuto em entrevista após o evento, que contou com a presença de centenas de pessoas.

Os moradores contemplados com as novas residências fizeram questão de comparecer à entrega das chaves e muitos mostravam-se emocionados, na expectativa de receber a casa própria e deixar para trás as residências precárias em que moravam. O ministro foi cercado pelos moradores, que queriam agradecer pessoalmente pela entrega das residências.

“É essencial ter contato com a população, ver essa alegria, essa vida. E ver que o dinheiro está sendo bem investido. A gente está trazendo mais do que um teto, está trazendo moradia, dignidade, para que os cidadãos se sintam parte da sociedade. É disso que a gente precisa. É uma necessidade muito grande, e o governo está lutando para isso. O presidente Jair Bolsonaro, os ministros todos, o que queremos é poder construir muitos outros conjuntos, trazer as pessoas, que elas tenham esperança e saibam, tenham a certeza absoluta de que fazem parte da sociedade”, disse Canuto.

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, também participou da solenidade e agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pela entrega dos apartamentos, que abrigarão pessoas que antes moravam em áreas de risco. “Era uma esperança enorme que essas pessoas tinham. Quero agradecer muito ao ministro Canuto e ao presidente Jair Bolsonaro, porque o sonho se tornou realidade."

Crivella ressaltou que, com os imóveis entregues hoje, será possível atender com o aluguel social mais 600 [famílias], o que ajuda muito a cidade, que tem um problema de moradia muito grande. "Já estive em muitos condomínios Minha Casa, Minha Vida, mas, como este aqui, ainda não tinha visto”, destacou o prefeito.

Investimentos

As moradias localizadas nos Residenciais Mandela de Pedra I e II vão beneficiar cerca de 2.400 pessoas. As residências têm área de 43,95 metros quadrados (m²) e foram avaliadas em R$ 96 mil. Cada um dos empreendimentos dispõe de parque infantil, salão de festas, quadra poliesportiva, centro comunitário e equipamentos de ginástica para idosos. A infraestrutura conta com pavimentação, drenagem, iluminação pública, rede de energia, urbanização, água e esgoto.

O Ministério do Desenvolvimento Regional investiu R$ 4,62 bilhões durante os seis primeiros meses do ano em obras de habitação popular, segurança hídrica e mobilidade urbana, bem como em ações de desenvolvimento regional e de defesa civil. A habitação popular, com destaque para o Programa Minha Casa, Minha Vida, recebeu R$ 2,54 bilhões.

